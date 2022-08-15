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Факти / Україна

110 прильотів за добу. Російські військові обстріляли 4 громади на Сумщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні за день російські військові здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Зафіксовано понад 110 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Юнаківській громаді окупанти нанесли 7 ударів з мінометів. В результаті обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ Іскра.  Також окупанти обстрілювали громаду з САУ − 10 прильотів.

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Російські військові зі ствольної артилерії 12 разів обстріляли Хотінську громаду.

З 13.25 були черги з АК, ПК та вибухи гранат біля державного кордону Білопільської громади.

– А з 17.50 був артобстріл території громади − 16 прильотів. Крім того, з 18.25 відбувся мінометний обстріл по території громади − всього 24 прильоти з мінометів у різних населених пунктах, – повідомив Живицький.

З 18.20 тривав мінометний обстріл Есманської громади. Ворог завдав 31 удар по громаді.

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Джерело: Дмитро Живицький

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