Август, 14 в 12:20

Главное управление разведки обнародовало имена командиров нескольких воинских частей российских оккупантов, чьи военные наносили ракетные удары с самолетов по городам и мирному населению Украины.

По данным военной разведки, летчики уже понимают, что будут отвечать за военные преступления как исполнители, поэтому пытаются уничтожить доказательства их участия в гражданских убийствах.

Оккупанты совершают подкупы и предлагают взятки, чтобы убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Сейчас смотрят

Отмечается, что личный состав оккупантов из этих частей привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, Энгельс)

Командир гвардии полковник Варпахович Николай;

121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 85924, Энгельс)

командир гвардии полковник Скитский Олег;

помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан Соколов Сергей;

помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станислав;

52 тяжелого бомбардировочного авиационного (в/ч 33310, Шайковка)

заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Субботин Иван.

Фото: Минобороны РФ