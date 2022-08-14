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Факты / Украина

ГУР обнародовало имена командиров, чьи вояки обстреливают ракетами украинские города

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Авіація РФ

Главное управление разведки обнародовало имена командиров нескольких воинских частей российских оккупантов, чьи военные наносили ракетные удары с самолетов по городам и мирному населению Украины.

По данным военной разведки, летчики уже понимают, что будут отвечать за военные преступления как исполнители, поэтому пытаются уничтожить доказательства их участия в гражданских убийствах.

Оккупанты совершают подкупы и предлагают взятки, чтобы убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

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Отмечается, что личный состав оккупантов из этих частей привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, Энгельс)

  • Командир гвардии полковник Варпахович Николай;

121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 85924, Энгельс)

  • командир гвардии полковник Скитский Олег;
  • помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан Соколов Сергей;
  • помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станислав;

52 тяжелого бомбардировочного авиационного (в/ч 33310, Шайковка)

  • заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Субботин Иван.
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Фото: Минобороны РФ

Источник: ГУР
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