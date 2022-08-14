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Факти / Україна

ГУР оприлюднило імена командирів, чиї вояки обстрілюють ракетами українські міста

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Авіація РФ

Головне управління розвідки оприлюднило імена командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаків по містах та мирному населенню України.

За даними військової розвідки, льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.

Окупанти здійснюють підкупи та пропонують хабарі, щоб прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

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Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)

  • Командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, Енгельс)

  • командир гвардії полковник Скітський Олег;
  • помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;
  • помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)

  • заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.
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Фото: Міноборони РФ

Джерело: ГУР
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