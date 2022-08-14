Серпень, 14 в 12:20

Головне управління розвідки оприлюднило імена командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаків по містах та мирному населенню України.

За даними військової розвідки, льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.

Окупанти здійснюють підкупи та пропонують хабарі, щоб прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Зараз дивляться

Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)

Командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, Енгельс)

командир гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Фото: Міноборони РФ