ГУР оприлюднило імена командирів, чиї вояки обстрілюють ракетами українські міста
Головне управління розвідки оприлюднило імена командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаків по містах та мирному населенню України.
За даними військової розвідки, льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.
Окупанти здійснюють підкупи та пропонують хабарі, щоб прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.
Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:
22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)
- Командир гвардії полковник Варпахович Микола;
121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, Енгельс)
- командир гвардії полковник Скітський Олег;
- помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;
- помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;
52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)
- заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.
Фото: Міноборони РФ