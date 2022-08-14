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Факти / Україна

Внаслідок обстрілів Росією Енергодара загинув працівник ЗАЕС та його собака

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Внаслідок обстрілів Росією Енергодара загинув працівник ЗАЕС та його собака

Внаслідок обстрілу ворогом Енергодара загинули чоловік та собака, якого він вигулював.

 – 14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя, – зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

Як пізніше повідомили в Енергоатомі, загиблим виявився працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

– Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що атака окупантів тривала з 15.00 до 15.30, ворог завдав щонайменше 6 пострілів по Енергодару.

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Нагадаємо, що 14 серпня, російські військові з передмістя – район яхт-клубу (Волна) – обстріляли Енергодар.

Джерело: Дмитро Орлов; Енергоатом

Фото: Дмитро Орлов

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