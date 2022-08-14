Внаслідок обстрілів Росією Енергодара загинув працівник ЗАЕС та його собака
Внаслідок обстрілу ворогом Енергодара загинули чоловік та собака, якого він вигулював.
– 14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя, – зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.
Як пізніше повідомили в Енергоатомі, загиблим виявився працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.
– Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що атака окупантів тривала з 15.00 до 15.30, ворог завдав щонайменше 6 пострілів по Енергодару.
Нагадаємо, що 14 серпня, російські військові з передмістя – район яхт-клубу (Волна) – обстріляли Енергодар.
Джерело: Дмитро Орлов; Енергоатом
Фото: Дмитро Орлов