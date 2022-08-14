Внаслідок обстрілів Росією Енергодара загинув працівник ЗАЕС та його собака

Серпень, 14 в 18:12

Внаслідок обстрілу ворогом Енергодара загинули чоловік та собака, якого він вигулював.

– 14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя, – зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

Як пізніше повідомили в Енергоатомі, загиблим виявився працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

– Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що атака окупантів тривала з 15.00 до 15.30, ворог завдав щонайменше 6 пострілів по Енергодару.

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Нагадаємо, що 14 серпня, російські військові з передмістя – район яхт-клубу (Волна) – обстріляли Енергодар.

Джерело: Дмитро Орлов; Енергоатом

Фото: Дмитро Орлов