Август, 14 в 16:17

Российские захватчики обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

— В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода — района яхт-клуба (ВТО Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения, — отметил он.

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Местные Telegram-каналы также сообщают, что в больницу доставлен мужчина, который гулял с собакой, когда начался обстрел. По предварительным данным, животное погибло.

По словам местных жителей, оккупанты стреляли из пригорода Энергодара.

Напомним, что Орлов предупреждал о подготовке оккупантами очередных провокаций во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах города.