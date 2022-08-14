Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар, есть раненые — мэр
Российские захватчики обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
— В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода — района яхт-клуба (ВТО Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения, — отметил он.
Местные Telegram-каналы также сообщают, что в больницу доставлен мужчина, который гулял с собакой, когда начался обстрел. По предварительным данным, животное погибло.
По словам местных жителей, оккупанты стреляли из пригорода Энергодара.
Напомним, что Орлов предупреждал о подготовке оккупантами очередных провокаций во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах города.