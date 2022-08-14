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Факты / Украина

Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар, есть раненые — мэр

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Енергодар
Фото: УНИАН

Российские захватчики обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

— В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода — района яхт-клуба (ВТО Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения, — отметил он.

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Местные Telegram-каналы также сообщают, что в больницу доставлен мужчина, который гулял с собакой, когда начался обстрел. По предварительным данным, животное погибло.

По словам местных жителей, оккупанты стреляли из пригорода Энергодара.

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Напомним, что Орлов предупреждал о подготовке оккупантами очередных провокаций во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах города.

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