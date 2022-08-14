Август, 14 в 9:21

За последние сутки враг понес наибольшие потери на Донецком направлении. По данным Генштаба, украинские защитники ликвидировали еще 150 российских военных, а в целом – 43 550.

Также ВСУ уничтожили 8 танков, 11 боевых бронированных машин, вертолет и пять беспилотников.

Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 14 августа:

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личный состав – ликвидировано около 43 550 (+150) человек;

танки – 1 864 (+8);

боевые бронированные машины – 4 126;

артиллерийские системы – 980 (+2);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 136;

самолеты – 233;

вертолеты – 194 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5);

крылатые ракеты – 187;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 039 (+3);

специальная техника – 91.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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