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Факты / Украина

ВСУ уже уничтожили более 43,5 тыс. оккупантов: потери РФ в войне против Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
ВСУ уже уничтожили более 43,5 тыс. оккупантов: потери РФ в войне против Украины
Фото: Depositphotos

За последние сутки враг понес наибольшие потери на Донецком направлении. По данным Генштаба, украинские защитники ликвидировали еще 150 российских военных, а в целом – 43 550.

Также ВСУ уничтожили 8 танков, 11 боевых бронированных машин, вертолет и пять беспилотников.

Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 14 августа:

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  • личный состав – ликвидировано около 43 550 (+150) человек;
  • танки – 1 864 (+8);
  • боевые бронированные машины – 4 126;
  • артиллерийские системы – 980 (+2);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 233;
  • вертолеты – 194 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5);
  • крылатые ракеты – 187;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 039 (+3);
  • специальная техника – 91.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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