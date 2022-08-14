ВСУ уже уничтожили более 43,5 тыс. оккупантов: потери РФ в войне против Украины
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За последние сутки враг понес наибольшие потери на Донецком направлении. По данным Генштаба, украинские защитники ликвидировали еще 150 российских военных, а в целом – 43 550.
Также ВСУ уничтожили 8 танков, 11 боевых бронированных машин, вертолет и пять беспилотников.
Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 14 августа:
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- личный состав – ликвидировано около 43 550 (+150) человек;
- танки – 1 864 (+8);
- боевые бронированные машины – 4 126;
- артиллерийские системы – 980 (+2);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 136;
- самолеты – 233;
- вертолеты – 194 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5);
- крылатые ракеты – 187;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 039 (+3);
- специальная техника – 91.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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