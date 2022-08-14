Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ вже знищили понад 43,5 тис. окупантів: втрати РФ у війні проти України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ вже знищили понад 43,5 тис. окупантів: втрати РФ у війні проти України
Фото: Depositphotos

За останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Донецькому напрямку. За даними Генштабу, українські захисники ліквідували ще 150 російських військових, а загалом – 43 550.

Також ЗСУ знищили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, гелікоптер та п’ять безпілотників.

Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого до 14 серпня:

Зараз дивляться
  • особовий склад – ліквідовано близько 43 550 (+150) осіб;
  • танки ‒ 1 864 (+8);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 126;
  • артилерійські системи – 980 (+2);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 136;
  • літаки – 233;
  • гелікоптери – 194 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
  • крилаті ракети – 187;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 039 (+3);
  • спеціальна техніка – 91.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка