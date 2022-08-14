ЗСУ вже знищили понад 43,5 тис. окупантів: втрати РФ у війні проти України
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За останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Донецькому напрямку. За даними Генштабу, українські захисники ліквідували ще 150 російських військових, а загалом – 43 550.
Також ЗСУ знищили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, гелікоптер та п’ять безпілотників.
Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого до 14 серпня:
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- особовий склад – ліквідовано близько 43 550 (+150) осіб;
- танки ‒ 1 864 (+8);
- бойові броньовані машини ‒ 4 126;
- артилерійські системи – 980 (+2);
- РСЗВ – 261;
- засоби ППО – 136;
- літаки – 233;
- гелікоптери – 194 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
- крилаті ракети – 187;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 039 (+3);
- спеціальна техніка – 91.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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