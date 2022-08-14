Серпень, 14 в 9:21

За останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Донецькому напрямку. За даними Генштабу, українські захисники ліквідували ще 150 російських військових, а загалом – 43 550.

Також ЗСУ знищили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, гелікоптер та п’ять безпілотників.

Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого до 14 серпня:

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особовий склад – ліквідовано близько 43 550 (+150) осіб;

танки ‒ 1 864 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 4 126;

артилерійські системи – 980 (+2);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 136;

літаки – 233;

гелікоптери – 194 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);

крилаті ракети – 187;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 039 (+3);

спеціальна техніка – 91.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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