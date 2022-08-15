Контрнаступ України або “референдум” РФ: херсонці про атмосферу через невизначене майбутнє

Серпень, 15 в 14:37

Люди у тимчасово окупованому Росією українському Херсоні описують нервову атмосферу через плани Москви провести на їхній територій псевдореферендум. Про це пише британське видання The Guardian.

Окупанти по Херсону, який загарбники окупували з перших днів березня, розклеїли білборди з цитатами Путіна та російськими прапорами, а на деяких є напис: “Місто з російською історією”.

Протягом останніх п’яти місяців Москва призначила керувати Херсонщиною окупаційну адміністрацію та зобов’язала школи викладати за російською програмою. Місцевих жителів закликають подавати документи на російські паспорти, щоб отримати пенсії та інші пільги.

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Наступним кроком у планах Кремля провести “референдум”, щоб спробувати “приєднати” Херсон та інших окуповані території півдня України до Росії, використовуючи оновлену версію сценарію Криму 2014 року.

У серії телефонних інтерв’ю херсонці повідомляли про мінімальний ентузіазм щодо “референдуму” та описували нервову, непередбачувану атмосферу в місті.

Мешканці залишаються невпевненими щодо того, що можуть принести наступні кілька місяців: швидкий український контрнаступ, щоб відновити контроль; затяжна битва, яка перетворить місто на руїни, чи проведення Росією свого фіктивного референдуму та анексії території.

— Треба пам’ятати, що в Херсоні ніколи не було розмов про “референдум”. До війни про це ніхто не думав. Тепер буде “референдум” під дулом зброї, – розповів Костянтин, який до окупації працював в IТ-сфері.

Навіть ті, хто назвав себе переважно аполітичним, сказали, що вони категорично проти голосування на “референдумі” чи “приєднання” до Росії.

— На референдум, звичайно, не піду. Я не знаю нікого, хто буде. Я не політична людина і не маю твердих поглядів на політику, але мені зрозуміло, що “референдум” — це неправильно, — сказала Світлана, колишня працівниця салону краси, яка зараз продає продукти харчування на вулиці.

Російська влада використовувала залякування, щоб придушити проукраїнську опозицію. Серія проукраїнських мітингів, що відбулися в березні та квітні, припинилася після того, як російські військові вистрілили в натовп світлошумовими гранатами та почали затримувати організаторів у їхніх будинках.

Наприкінці травня інтернет-мережу міста перенаправили на російські сервери, а всі місцеві ЗМІ закрили або напхали в них проросійського контенту.

The Guardian пише, що тепер скарги на росіян зберегли “у розмовах пошепки на кухнях”. Мешканці описують колишнє гамірне місто з населенням 300 тис. жителів як “місто-привид”. Офіційна комендантська година починається о 22:00, але мало хто виходить після 17.00.

На зміну галасливим мітингам прийшов партизанський підпільний рух. Плакати та листівки, розклеєні під покровом темряви по місту, погрожують смертю тим, хто співпрацює з окупантами. У червні чиновник маріонеткової влади був убитий під час вибуху бомби. Інші допомагають Україні інформацією. Одна людина, з якою спілкувався Guardian, сказала, що регулярно ділиться інформацією з українськими спецслужбами.

Повідомлялося, що Кремль планує провести “референдум” 11 вересня. У червні російськомовне видання Meduza з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, детально описало план проведення “референдумів” у чотирьох українських областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській – з подальшим перетворенням їх на один новий регіон Росії.

За деякими даними, росіяни вже друкують бюлетені. Наприкінці липня окупаційна влада в Херсоні закликала людей висувати свої кандидатури у виборчі комісії.