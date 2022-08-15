Август, 15 в 6:17

Ночью 15 августа в Николаеве раздались взрывы.

Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

Сирены в городе и области прозвучали в два часа ночи, а уже через 40 минут начались взрывы.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.