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Факты / Украина

Более 3 часов угрозы обстрелов: в Николаеве раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Более 3 часов угрозы обстрелов: в Николаеве раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 15 августа в Николаеве раздались взрывы.

Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

Сирены в городе и области прозвучали в два часа ночи, а уже через 40 минут начались взрывы.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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