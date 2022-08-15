Более 3 часов угрозы обстрелов: в Николаеве раздались взрывы
Требует проверки
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Ночью 15 августа в Николаеве раздались взрывы.
Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.
Сирены в городе и области прозвучали в два часа ночи, а уже через 40 минут начались взрывы.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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