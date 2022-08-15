Понад 3 години загрози обстрілів: у Миколаєві пролунали вибухи

Серпень, 15 в 6:17

Уночі 15 серпня в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це з місця події повідомили очевидці.

Сирени в місті та області пролунали о другій ночі, а вже за 40 хвилин прогриміли вибухи.

Зараз дивляться

Дозволили людям покинути укриття о 05:43.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.