Понад 3 години загрози обстрілів: у Миколаєві пролунали вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Уночі 15 серпня в Миколаєві пролунали вибухи.
Про це з місця події повідомили очевидці.
Сирени в місті та області пролунали о другій ночі, а вже за 40 хвилин прогриміли вибухи.
Зараз дивляться
Дозволили людям покинути укриття о 05:43.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.