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Факты / Украина

Хотел “должность” в случае оккупации Запорожье: СБУ задержала корректировщика ударов по городу

Валентина Летяк, редактор ленты
Коригувальник вогню по Запоріжжю
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной операции задержала предателя, завербованного сотрудником ФСБ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовых территориях Запорожской области.

Российский агент собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ вблизи южного фронта, а также о результатах ракетных обстрелов Запорожья.

Оккупанты обещали ему одну из руководящих “должностей” в городе в случае его захвата. Он также планировал присоединиться к так называемым расстрельным группам, чтобы пытать и убивать украинских защитников.

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За разведданные агент получал деньги через электронные переводы.

Дома у злоумышленника нашли телефоны, которые использовались для коммуникации с куратором, и карточку, на которую поступали деньги от ФСБ.

Задержанному сообщено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он заключен под стражу по решению суда.

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Источник: СБУ
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