Хотів “посаду” у разі окупації Запоріжжя: СБУ затримала коригувальника ударів по місту

Серпень, 16 в 11:31

Контррозвідка СБУ під час багатоетапної операції затримала зрадника, завербованого співробітником ФСБ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях Запорізької області.

Російський агент збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту, а також про результати ракетних обстрілів Запоріжжя.

Окупанти обіцяли йому одну з керівних “посад” у місті у разі його захоплення. Він також планував приєднатися до так званих розстрільних груп, щоб катувати і вбивати українських захисників.

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За розвіддані агент отримував гроші через електронні перекази.

Вдома у зловмисника знайшли телефони, які використовувалися для комунікації з куратором, та картку, на яку надходили гроші від ФСБ.

Затриманому повідомлено підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Його взято під варту за рішенням суду.