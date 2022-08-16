Серпень, 16 в 12:06

Після вибухів у селі Майське Джанкойського району в Криму скасували всі пасажирські потяги, які прямували з РФ на півострів.

Про це повідомив колаборант, ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, у Джанкойському районі внаслідок детонації боєприпасів у Майському пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз’їзд на ділянці 10 км.

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Через пошкодження пасажирські потяги, що прямують на півострів із Росії, зупинятимуться на станції Владиславівка, що неподалік Феодосії.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що що вже затримано три потяги, у яких перебуває 2 тис. осіб. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п’ять поїздів з майже 3 тис. пасажирів.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного телемарафону повідомив, що через пошкодження на залізниці немає сполучення з Криму до тимчасово захоплених окупантами Херсона і Мелітополя.

Вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму неподалік Джанкоя пролунали вибухи. У Міноборони РФ повідомили, що детонують боєприпаси у селі Майське Джанкойського району.

Із села вже евакуювали близько 2 тис. місцевих мешканців.