Август, 17 в 22:35

Россия пытается улучшить позиции в Запорожском направлении, но стратегически это не дает никакой надежды для оккупантов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 августа.

Он заявил, что сейчас самые тяжелые боевые действия идут на Харьковщине, Авдеевском, Бахмутском и некоторых других направлениях.

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– В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них. Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты сгинут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем, — сказал президент.

Он также сообщил, что сегодня подписал новые указы о награждении украинских воинов. Государственными наградами было отмечено 230 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 43 – посмертно. Кроме того, наградами были отмечены 24 сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

— Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, делает все возможное, чтобы избивать российских террористов и выталкивать их из украинской земли, — сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что в течение 17 августа имел очень важное обращение к университетским сообществам, журналистам и политическим кругам Чили и в целом Латинской Америки.

– Это непростое направление внешней политики – многие вещи там мы делаем сейчас фактически с нуля. Работаем не только на политическом уровне, но и налаживаем связи напрямую с обществами стран этого региона, – сказал президент.

Он добавил, что призвал чилийцев и всех людей в Латинской Америке, которые ценят свободу, распространять правду о российской войне против Украины и поддерживать санкционную политику, чтобы Россия платила высокую цену за террор.

Украинский лидер сказал, что на днях дипломатия в интересах нашего государства “очень активна”.

— В Софии Киевской состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, прибывшими работать в нашу столицу. Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве – это одно из важных подтверждений крепости нашего государства, украинской способности бороться и побеждать, — заявил он.

По его словам, уже 55 дипломатических представительств возобновили работу, а 17 августа верительные грамоты вручили новые послы Бельгии, Испании, Кыргызстана и Румынии.