Серпень, 17 в 22:35

Росія намагається покращити позиції на Запорізькому напрямку, але стратегічно це не дає жодної надії для окупантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 серпня.

Він заявив, що зараз найважчі бойові дії йдуть на Харківщині, на Авдіївському, Бахмутському та деяких інших напрямках.

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– У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем, – сказав президент.

Він також повідомив, що сьогодні підписав нові укази про нагородження українських воїнів. Державними нагородами були відзначені 230 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 43 – посмертно. Крім того, нагородами були відзначені 24 співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

– Усі наші воїни – наша армія, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ й всі, хто залучений до захисту нашої держави й людей, робить усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі, – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що протягом 17 серпня мав дуже важливе звернення до університетських спільнот, журналістів і політичних кіл Чилі та загалом Латинської Америки.

– Це непростий напрямок зовнішньої політики – багато речей там ми робимо зараз фактично з нуля. Працюємо не лише на політичному рівні, а й налагоджуємо зв’язки безпосередньо із суспільствами країн цього регіону, – сказав президент.

Він додав, що закликав чилійців та всіх людей у Латинській Америці, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти України та підтримувати санкційну політику, щоб Росія платила найвищу ціну за терор.

Український лідер сказав, що цими днями дипломатія в інтересах нашої держави є “дуже активною”.

– У Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю. Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві – це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати, – заявив він.

За його словами, вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу, а 17 серпня вірчі грамоти вручили нові посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії.