Август, 17 в 22:02

Украинские дипломаты и атомщики совместно с МАГАТЭ работают над допущением миссии ООН на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 августа.

Он напомнил, что в Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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— Будем работать над необходимыми для Украины результатами, — лаконично сказал президент о работе с генсеком ООН.

Владимир Зеленский заявил, что украинские дипломаты, атомщики и МАГАТЭ находятся в постоянном контакте.

– Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности, — сказал он.

Президент еще раз добавил, что российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, а также забрать свою военную технику со станции.

— Это должно произойти без каких-либо условий и как можно скорее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легально, очень быстро и максимально эффективно, — заявил президент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо срочно допустить представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию ​​и вывести российскую армию с территории ЗАЭС.