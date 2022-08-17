Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Monobank повысил тариф на снятие наличных с банкоматов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Monobank повысил тариф на снятие наличных с банкоматов
Фото: Depositphotos

С 1 сентября виртуальный Monobank повысит тариф на снятие наличных денег с нынешних 0,5% до 0,9%.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

— С 1 сентября платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

По словам Гороховского, в предыдущих условиях тариф за снятие наличных не будет покрывать расходы финучреждения. Потому Monobank вынужден повысить тариф.

Сейчас смотрят

Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.

Ранее Факты ICTV писали, в каком банкомате можно снять наличные с карты Monobank и какой будет комиссия.

Источник: Олег Гороховский

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка