Monobank повысил тариф на снятие наличных с банкоматов

Август, 17 в 14:36

С 1 сентября виртуальный Monobank повысит тариф на снятие наличных денег с нынешних 0,5% до 0,9%.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

— С 1 сентября платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

По словам Гороховского, в предыдущих условиях тариф за снятие наличных не будет покрывать расходы финучреждения. Потому Monobank вынужден повысить тариф.

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Ранее Факты ICTV писали, в каком банкомате можно снять наличные с карты Monobank и какой будет комиссия.

Источник: Олег Гороховский