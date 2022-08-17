Monobank підвищив тариф на зняття готівки з банкоматів

Серпень, 17 в 14:36

З 1 вересня віртуальний Monobank підвищить тариф на зняття готівки з нинішніх 0,5% до 0,9%.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

– З 1 вересня платіжні системи більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

За словами Гороховського, у попередніх умовах тариф за зняття готівки не покриватиме витрат фінустанови. Тому Monobank змушений підвищити тариф.

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Раніше Факти ICTV писали, в якому банкоматі можна зняти готівку з карти Monobank та яка буде комісія.

Джерело: Олег Гороховський