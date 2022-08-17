Monobank підвищив тариф на зняття готівки з банкоматів
Фото: Depositphotos
З 1 вересня віртуальний Monobank підвищить тариф на зняття готівки з нинішніх 0,5% до 0,9%.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
– З 1 вересня платіжні системи більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.
За словами Гороховського, у попередніх умовах тариф за зняття готівки не покриватиме витрат фінустанови. Тому Monobank змушений підвищити тариф.
Зараз дивляться
Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.
Раніше Факти ICTV писали, в якому банкоматі можна зняти готівку з карти Monobank та яка буде комісія.
Джерело: Олег Гороховський