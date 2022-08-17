Август, 17 в 13:16

Атаки на российские позиции во временно оккупированном Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью согласованного контрнаступления Украины для восстановления контроля над западным берегом Днепра.

Такое заявление сделали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Специалисты отмечают: линии поставок в Крыму непосредственно поддерживают российские силы на материковой Украине, в частности, и те, которые расположены на западе Херсонской области.

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В то же время аналитики уверены, что сосредоточение Украины на российских наземных линиях связи в Крыму согласовывается с контрнаступательными усилиями, направленными, в частности, на мосты через реку Днепр и элементы материально-технической поддержки РФ в оккупированной Херсонской области.

– Чистый результат кампании, по всей вероятности, ослабит способность России поддерживать механизированные силы на западном берегу реки Днепр и защищать их авиацией и артиллерией от украинских контратак на восточном берегу, – отмечают в ISW.

Специалисты заявляют, что удар по материально-техническим целям РФ в Крыму, что является суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию оружия.

К тому же, добавляют в ISW, нет признаков того, что украинские силы использовали во время последних ударов по Крыму оружие, предоставленное США, поскольку цели находятся далеко за пределами радиуса действия американских систем.

Отреагировали на взрывы в Крыму 16 августа и в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве полагают, что российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, что функционирует как тыловой район для оккупации.

Взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и Гвардейском поселке Симферопольского района прозвучали 16 августа.

В РФ заявили, что взрывы стали результатом диверсии и временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение между Россией в Крымом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW, Ministry of Defence

Фото: RoksolanaКрымUA