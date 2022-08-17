Можуть бути частиною узгодженого контрнаступу України – ISW про вибухи в Криму

Серпень, 17 в 13:16

Атаки на російські позиції в тимчасово окупованому Криму та навколо нього, імовірно, є частиною узгодженого контрнаступу України задля відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

Таку заяву зробили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці наголошують: лінії постачання в Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій Україні, зокрема, і ті, що розташовані на заході Херсонської області.

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Водночас аналітики певні, що зосередження України на російських наземних лініях зв’язку в Криму узгоджується з контрнаступальними зусиллями, які були спрямовані, зокрема, на мости через річку Дніпро та елементи матеріально-технічної підтримки РФ в окупованій Херсонській області.

– Чистий результат кампанії, імовірно, послабить здатність Росії підтримувати механізовані сили на західному березі річки Дніпро та захищати їх авіацією та артилерією від українських контратак на східному березі, – зазначають в ISW.

Фахівці заявляють, що удар по матеріально-технічних цілях РФ у Криму, який є суверенною територією України, не порушить зобов’язань України перед західними партнерами щодо використання зброї.

До того ж, додають в ISW, немає ознак того, що українські сили використовували під час останніх ударів по Криму зброю, надану США, оскільки цілі знаходяться далеко за межами радіусу дії американських систем.

Відреагували на вибухи в Криму 16 серпня і в розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві вважають, що російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації.

Вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району пролунали 16 серпня.

У РФ заявили, що вибухи стали результатом диверсії й тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення між Росією та Кримом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW, Ministry of Defence

Фото: RoksolanaКрымUA