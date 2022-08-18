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Факты / Украина

Подлый и циничный удар по гражданским: Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Подлый и циничный удар по гражданским: Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вечерние обстрелы российских захватчиков Салтовского района Харькова.

— Когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков, – отметил он.

По словам главы государства, ракетный удар нанесли по общежитию. В результате этого здание разрушено до основания. Точное количество погибших и раненых устанавливают.

— Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим, — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что вечером 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. По состоянию на 22.46 уже известно о шести погибших и 16 раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Кирилл Тимошенко

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