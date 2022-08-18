Підлий і цинічний удар по цивільних: Зеленський відреагував на обстріли Харкова
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вечірні обстріли російських загарбників Салтівського району Харкова.
– Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків, – зазначив він.
За словами очільника держави, ракетний удар завдали по гуртожитку. Внаслідок цього будівля зруйнована вщент. Точну кількість загиблих і поранених встановлюють.
– Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося, – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що ввечері 17 серпня окупанти вкотре обстріляли Харків. Станом на 22.46 вже відомо про шість загиблих та 16 поранених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Кирило Тимошенко