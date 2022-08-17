Август, 17 в 20:05

Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Крыму подтолкнули россиян установить перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт. Кроме того, очереди на выезд с полуострова побили новый рекорд.

— Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила новый рекорд – примерно 38 тысяч автомобилей. В прошлый раз, после Новофедоровки, было примерно 37 тысяч автомобилей, выезжавших с территории Крымского полуострова в сторону Российской Федерации, – рассказал в эфире национального телемарафона координатор движения КрымSOS Денис Савченко.

Речь идет об инциденте, произошедшем утром 16 августа, когда несколько мощных взрывов прогремели на складе с боеприпасами вблизи поселка Азовское Джанкойского района в аннексированном Крыму.

— Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи, – рассказал координатор КрымSOS.

Ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW) заявили, что взрывы в Крыму могут являться частью согласованного контрнаступления Украины.

Сейчас смотрят

Читайте В Крыму особенно интересуются бомбоубежищами и тревожными чемоданами после взрывов

Источник: КрымSOS