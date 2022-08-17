Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

После взрывов в Джанкое очереди на выезд из Крыма побили рекорд — КрымSOS

Илья Нежигай, редактор ленты
Керченський міст
Фото: Dreamstime

Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Крыму подтолкнули россиян установить перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт. Кроме того, очереди на выезд с полуострова побили новый рекорд.

— Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила новый рекорд – примерно 38 тысяч автомобилей. В прошлый раз, после Новофедоровки, было примерно 37 тысяч автомобилей, выезжавших с территории Крымского полуострова в сторону Российской Федерации, – рассказал в эфире национального телемарафона координатор движения КрымSOS Денис Савченко.

Речь идет об инциденте, произошедшем утром 16 августа, когда несколько мощных взрывов прогремели на складе с боеприпасами вблизи поселка Азовское Джанкойского района в аннексированном Крыму.

— Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи, – рассказал координатор КрымSOS.

Ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW) заявили, что взрывы в Крыму могут являться частью согласованного контрнаступления Украины.

Сейчас смотрят
Читайте
В Крыму особенно интересуются бомбоубежищами и тревожными чемоданами после взрывов

Источник: КрымSOS

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка