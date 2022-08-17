Серпень, 17 в 20:05

Вибухи на складах боєприпасів в окупованому Криму підштовхнули росіян встановити перед в’їздом на Керченський міст контрольно-пропускний пункт. Крім того, черги на виїзд з півострова побили новий рекорд.

– Черга або корок на шляху до Керченського мосту побив новий рекорд – приблизно 38 тис. автомобілів. Минулого разу, після Новофедорівки, приблизно 37 тис. автомобілів виїжджали з території Кримського півострову у бік Російської Федерації, – розповів в ефірі національного телемарафону координатор руху КримSOS Денис Савченко.

Йдеться про інцидент, що стався вранці 16 серпня, коли кілька потужних вибухів пролунали на складі з боєприпасами поблизу селища Азовське Джанкойського району в анексованому Криму.

– Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі, – розповів координатор КримSOS.

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що вибухи в Криму можуть бути частиною узгодженого контрнаступу України.

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Джерело: КримSOS