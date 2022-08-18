Росіяни знову обстріляли Салтівський район у Харкові – є загиблі та поранені
Російські загарбники ввечері 17 серпня знову обстріляли Харків.
Оновлено о 22.39. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: шестеро людей загинули, 16 – отримали поранення.
Оновлено о 22.36. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова. За його словами, окупанти влучили по гуртожитку. Внаслідок цього будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюють.
– Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання та демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося, – наголосив він.
Оновлено о 22.16. Міський голова Харкова повідомив про трьох загиблих та 10 поранених внаслідок обстрілу Салтівського району Харкова.
Рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.
Раніше він повідомляв про обстріли міста.
– Знову обстріл Салтівського району. Попередньо, приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін, – зазначив він.
Згодом він уточнив, що на місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.
Нагадаємо, що 17 серпня близько 05.00 Штаб оборони Харкова зафіксував запуск понад п’яти ракет із російського Бєлгорода.
Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова, пошкодивши житлові будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.