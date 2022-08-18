Серпень, 17 в 22:40

Російські загарбники ввечері 17 серпня знову обстріляли Харків.

Оновлено о 22.39. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: шестеро людей загинули, 16 – отримали поранення.

Оновлено о 22.36. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова. За його словами, окупанти влучили по гуртожитку. Внаслідок цього будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюють.

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– Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання та демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося, – наголосив він.

Оновлено о 22.16. Міський голова Харкова повідомив про трьох загиблих та 10 поранених внаслідок обстрілу Салтівського району Харкова.

Рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.

Раніше він повідомляв про обстріли міста.

– Знову обстріл Салтівського району. Попередньо, приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін, – зазначив він.

Згодом він уточнив, що на місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.

Нагадаємо, що 17 серпня близько 05.00 Штаб оборони Харкова зафіксував запуск понад п’яти ракет із російського Бєлгорода.

Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова, пошкодивши житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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