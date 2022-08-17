В ВМС показали, как украинская артиллерия уничтожала оккупантов и их технику

Август, 17 в 17:08

Артиллерия военно-морских сил ВСУ на Донецком и Херсонском направлениях уничтожила по меньшей мере 6 кафиров.

— Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются, говорится в Telegram ВМС Украины.

Кстати, вторник, 16 июля, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ. В результате взрыва погибли около 100 российских захватчиков.

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А во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области при взрыве погибли 10-15 российских военных.

Источник: ВМС Украины