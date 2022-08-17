У ВМС показали, як українська артилерія нищила окупантів та їх техніку

Серпень, 17 в 17:08

Артилерія військово-морських сил ЗСУ на Донецькому та Херсонському напрямках знищила щонайменше 6 окупантів.

– Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються, – йдеться у Telegram ВМС України.

До речі, вівторок, 16 липня, у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області підірвали базу росіян, яка розміщувалась у колишній будівлі СБУ. Внаслідок вибуху загинули близько 100 російських загарбників.

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А у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, під час вибуху загинуло 10-15 російських військових.

Джерело: ВМС України