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Валентина Чорна, редактор ленты

Украина не давала разрешения на строительство Керченского моста, он должен быть демонтирован — Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Керченский мост в Крыму является объектом незаконного строительства, поэтому он должен быть демонтирован.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что мост наносит ущерб экологии полуострова Крым.

— Насчет Керченского моста. В международном праве зафиксировано: Крым – это Украина. А потому этот мост – банальный объект незаконного строительства, разрешения на сооружение которого Украина не давала. Он наносит вред экологии полуострова, поэтому должен быть демонтирован. Добровольно или нет – неважно, — написал он.

Ранее Подоляк заявил, что военная стратегия Украины состоит в том, чтобы создать хаос среди оккупантов и уничтожить их материально-техническое обеспечение.

Он отметил, что в течение “ближайших двух-трех месяцев” могут быть новые атаки, подобные вчерашним ударам по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму.

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Керченський міст

Война в Украине, Керченский мост, Михаил Подоляк
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