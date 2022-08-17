Украина не давала разрешения на строительство Керченского моста, он должен быть демонтирован — Подоляк
Керченский мост в Крыму является объектом незаконного строительства, поэтому он должен быть демонтирован.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что мост наносит ущерб экологии полуострова Крым.
— Насчет Керченского моста. В международном праве зафиксировано: Крым – это Украина. А потому этот мост – банальный объект незаконного строительства, разрешения на сооружение которого Украина не давала. Он наносит вред экологии полуострова, поэтому должен быть демонтирован. Добровольно или нет – неважно, — написал он.
Щодо «Керченського мосту». У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це ????????. А тому цей міст – банальний об’єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого ???????? не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 17, 2022
Ранее Подоляк заявил, что военная стратегия Украины состоит в том, чтобы создать хаос среди оккупантов и уничтожить их материально-техническое обеспечение.
Он отметил, что в течение “ближайших двух-трех месяцев” могут быть новые атаки, подобные вчерашним ударам по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов