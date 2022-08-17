Серпень, 17 в 15:59

Керченський міст у Криму є об’єктом незаконного будівництва, тому він має бути демонтований.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що міст завдає шкоди екології півострова Крим.

– Щодо Керченського мосту. У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об’єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво, – написав він.

Щодо «Керченського мосту». У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це ????????. А тому цей міст – банальний об’єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого ???????? не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 17, 2022

Раніше Подоляк заявив, що військова стратегія України полягає в тому, щоб створити хаос серед окупантів та знищити їхнє матеріально-технічне забезпечення.

Він зазначив, що протягом “найближчих двох-трьох місяців” можуть бути нові атаки, подібні до вчорашніх ударів по залізничному вузлу та авіабазі в Криму.