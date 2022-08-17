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Факти / Україна

Україна не давала дозволу на спорудження Керченського моста, він має бути демонтований – Подоляк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Керченський міст у Криму є об’єктом незаконного будівництва, тому він має бути демонтований.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що міст завдає шкоди екології півострова Крим.

– Щодо Керченського мосту. У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об’єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво, – написав він.

Раніше Подоляк заявив, що військова стратегія України полягає в тому, щоб створити хаос серед окупантів та знищити їхнє матеріально-технічне забезпечення.

Він зазначив, що протягом “найближчих двох-трьох місяців” можуть бути нові атаки, подібні до вчорашніх ударів по залізничному вузлу та авіабазі в Криму.

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