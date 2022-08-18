Серпень, 18 в 1:05

Росіяни намагаються позбавити українців ідентичності, коли знищує музеї, книжки та пам’ятники на окупованих територіях України.

Про це ввечері 17 серпня заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до університетської спільноти Чилі.

– Росія справді прагне захопити територію України. І ця територія потрібна їй без українців. Зруйнований Маріуполь та ще десятки міст і сіл України, масові вбивства в Бучі та в інших містах на окупованій території – це не винятки із загальної російської стратегії, це вона і є – російська стратегія щодо України та українців, – сказав президент.

Він нагадав, що десятки тисяч українців місяцями утримуються у так званих фільтраційних таборах, які влаштували російські військові.

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– Тисячі українських дітей депортовані з території, на яку зайшла російська армія. Вони вивезені в Росію, і російські посадовці намагаються зробити все, щоб ці діти втратили будь-який звʼязок зі своїми сімʼями і просто забули, хто вони є, – додав український лідер.

Президент у зверненні до чилійського народу заявив, що росіяни на окупованих територіях знищують памʼятники, книжки та музеї, які просто нагадують про Україну.

– Роблять усе, щоб люди були змушені відмовитися від національної ідентичності, від своїх прагнень, мрій і щоб підкорилися насильству та грабунку або загинули, – сказав він.

Президент додав, що Україна вже втратила десятки тисяч своїх людей у цій війні, зокрема й зовсім малих дітей – кількамісячних малюків, яких убивали російські ракети, снаряди та кулі.

– Росія не розбирає, кого вбивати й над ким знущатися. Для неї всі – однакові мішені. І це не ексцеси війни, це її свідома політика. Тому ми не маємо іншого вибору, крім як воювати за життя українців, за те, щоб в Україні не вбивали за синьо-жовту стрічку на рюкзаку в підлітка. І ця боротьба може тривати тільки до перемоги, – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше у вечірньому зверненні до українського народу Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна “фактично з нуля” намагається розбудувати дипломатичні відносини з країнами Латинської Америки.