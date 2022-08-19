Оккупанты ночью обстреляли Николаев: в городе не работают линии 101 и 112
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощном обстреле города оккупантами. Вновь пострадал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.
— Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! – сообщил городской глава.
Также Сенкевич сообщил, что в Николаеве временно не работают линии экстренных служб 101 и 112. Мэр Николаева добавил альтернативные номера, которыми можно воспользоваться в случае необходимости.
— В Николаеве временно не работают линии 101 и 112. В случае необходимости звоните по городским номерам (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18, — пишет Александр Сенкевич.
Вскоре Сенкевич сообщил об обстреле Черноморского национального университета имени Петра Могилы.
— Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300.
На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы, — пишет Сенкевич.
Источник: Олександр Сенкевич