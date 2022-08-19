Оккупанты ночью обстреляли Николаев: в городе не работают линии 101 и 112

Август, 19 в 6:35

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощном обстреле города оккупантами. Вновь пострадал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

— Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! – сообщил городской глава.

Также Сенкевич сообщил, что в Николаеве временно не работают линии экстренных служб 101 и 112. Мэр Николаева добавил альтернативные номера, которыми можно воспользоваться в случае необходимости.

— В Николаеве временно не работают линии 101 и 112. В случае необходимости звоните по городским номерам (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18, — пишет Александр Сенкевич.

Вскоре Сенкевич сообщил об обстреле Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

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— Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы, — пишет Сенкевич.

Источник: Олександр Сенкевич