Окупанти вночі обстріляли Миколаїв: у місті не працюють лінії 101 та 112
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужний обстріл міста окупантами. Повторно постраждав Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
– Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! – повідомив міський голова.
Також Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві тимчасово не працюють лінії екстренних служб 101 та 112. Мер Миколаєва додав альтернативні номери, якими необхідно скористатися у разі потреби.
– У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18, – пише Олександр Сєнкевич.
Невдовзі Сенкевич повідомив про обстріл Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
– Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300.
На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби, – пише Сенкевич.
Джерело: Олександр Сєнкевич