Окупанти вночі обстріляли Миколаїв: у місті не працюють лінії 101 та 112

Серпень, 19 в 6:35

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужний обстріл міста окупантами. Повторно постраждав Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

– Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! – повідомив міський голова.

Також Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві тимчасово не працюють лінії екстренних служб 101 та 112. Мер Миколаєва додав альтернативні номери, якими необхідно скористатися у разі потреби.

– У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18, – пише Олександр Сєнкевич.

Невдовзі Сенкевич повідомив про обстріл Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

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– Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби, – пише Сенкевич.

Джерело: Олександр Сєнкевич