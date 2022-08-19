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Факти / Україна

Окупанти вночі обстріляли Миколаїв: у місті не працюють лінії 101 та 112

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Окупанти вночі обстріляли Миколаїв: у місті не працюють лінії 101 та 112
Фото: Depositphotos

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужний обстріл міста окупантами. Повторно постраждав Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

– Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! – повідомив міський голова.

Також Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві тимчасово не працюють лінії екстренних служб 101 та 112. Мер Миколаєва додав альтернативні номери, якими необхідно скористатися у разі потреби.

– У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18, – пише Олександр Сєнкевич.

Невдовзі Сенкевич повідомив про обстріл Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

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– Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300.

На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби, – пише Сенкевич.

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Джерело: Олександр Сєнкевич

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