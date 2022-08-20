Август, 19 в 22:37

Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики. Несмотря на полномасштабную войну, День Государственного флага Украины (23 августа) и День Независимости (24 августа) будут отмечаться на государственном уровне.

Так, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях и воинских частях запланированы официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

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24 августа монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская представители всех церквей будут молиться за Украину.

Кроме того, на столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Также пройдет ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

Во время официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.