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Факти / Україна

Як в Україні відзначатимуть День Незалежності – уряд затвердив план заходів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапор україни,
Фото: Depositphotos

Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Попри повномасштабну війну, День Державного прапора України (23 серпня) та День Незалежності (24 серпня) відзначатимуться на державному рівні.

Так, 23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах заплановані офіційні урочисті церемонії підняття Державного прапора України.

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24 серпня монумент Батьківщина-мати у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну.

Крім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Також пройде низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів.

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Джерело: Мінкульт
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