Серпень, 21 в 1:39

В рамках проєкту Армія дронів до України вже надійшли 100 БПЛА. Ще 100 дронів мають надійти до кінця жовтня-початку листопада.

Про це віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, наразі в Україні майже 2,5 тис. км лінії фронту, а глибина фронту, яку умовно можна поділити на чотири рівні, складає: 1 рівень до 3 км, другий рівень до 60, третій – до 70 та четвертий – до 120 км.

Зараз дивляться

– Так ось, для трикілометрової зони нам потрібно до 10 тисяч дронів. Це маленькі “пташки”, які можуть використовуватися в побуті. Вони потрібні для міських боїв та розвідки на невеликі відстані. Для інших ліній потрібні великі безпілотники, що літають на довгі відстані, – пояснив міністр.

Він розповів, що для України вже законтрактовано 200 безпілотників. За його словами, приблизно така кількість необхідна військовим, щоб виконувати тактичні завдання на лінії фронту.

– Вони починають надходити поступово – близько 100 штук уже в Україні. Я думаю, що до кінця жовтня-початку листопада всі законтрактовані дрони будуть у нас. Тепер наше завдання постійно підтримувати цю кількість безпілотників. Тобто незалежно від того, скільки їх буде знищено ворогом, ми маємо забезпечити можливість їхнього оперативного оновлення, – сказав Федоров.

Міністр цифрової трансформації розповів, що для цього його відомство постійно шукає можливості для купівлі цих дронів, проводить ремонт старих, а також відкриває хаби для їх відновлення. Крім того, міністерством відбувається навчання операторів дронів “на постійній основі”.

За його словами, наразі вдалось зібрати вже близько 855 млн грн на купівлю нових дронів.