Из портов Украины вышел караван из четырех судов с зерном
Утром 21 августа из украинских портов вышли еще четыре судна с продовольствием. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
По информации ведомства, два корабля вышли из порта Черноморск, один – из Одессы и еще один – из Южного.
В Министерстве национальной обороны Турции добавили, что сегодня осмотрят одно судно из Украины и пять судов, которые направятся в Украину.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;
Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti.
Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek.#MSB
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2022
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.
27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный. Утром 1 августа из порта города Одесса вышло первое грузовое судно с украинским продовольствием.
12 августа из портов в Одесской области вышел уже пятый караван судов с агропродукцией.
С момента запуска коридора для экспорта украинского зерна из портов Украины удалось вывезти около 600 тыс. тонн продовольствия.