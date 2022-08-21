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Факты / Украина

Из портов Украины вышел караван из четырех судов с зерном

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Из портов Украины вышел караван из четырех судов с зерном
Фото: Depositphotos

Утром 21 августа из украинских портов вышли еще четыре судна с продовольствием. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По информации ведомства, два корабля вышли из порта Черноморск, один – из Одессы и еще один – из Южного.

В Министерстве национальной обороны Турции добавили, что сегодня осмотрят одно судно из Украины и пять судов, которые направятся в Украину.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный. Утром 1 августа из порта города Одесса вышло первое грузовое судно с украинским продовольствием.

12 августа из портов в Одесской области вышел уже пятый караван судов с агропродукцией.

С момента запуска коридора для экспорта украинского зерна из портов Украины удалось вывезти около 600 тыс. тонн продовольствия.

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