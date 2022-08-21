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Факти / Україна

З портів України вийшов караван з чотирьох суден із зерном

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
З портів України вийшов караван з чотирьох суден із зерном
Фото: Depositphotos

Вранці 21 серпня з українських портів вийшло ще чотири судна з продовольством. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

За інформацією відомства, два кораблі вийшли з порту Чорноморськ, один – з Одеси і ще один – з Південного.

У Міністерстві національної оборони Туреччини додали, що сьогодні оглянуть одне судно з України і п’ять суден, які попрямують в Україну.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

27 липня у Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний. Вранці 1 серпня із порту міста Одеса вийшло перше вантажне судно з українським продовольством.

12 серпня з портів в Одеській області вийшов уже п’ятий караван суден з агропродукцією.

З моменту запуску коридору для експорту українського зерна з портів України вдалося вивезти близько 600 тис. тонн продовольства.

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