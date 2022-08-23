Август, 22 в 21:02

Военный эксперт Олег Жданов не согласен с предположением, что освобождение Херсона очень далеко.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос подписчика на своем YouTube-канале.

По его словам, мосты в Херсонской области ВСУ контролируют. Что касается паромной переправы, насколько успешно российские захватчики могут ею перебрасывать технику, то военный эксперт считает, то вряд ли россияне могут много переправить.

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Олег Жданов отметил, что там насчитывается группировка примерно 600-700 человек, и еще 200 единиц военной техники. Поэтому такое количество сил и техники оккупанты не могут перебросить быстро в условиях ночного времени.

Он также отметил, что от местных жителей пока нет информации, что паромная переправа работает без конца и края.

Жданов также рассказал, когда можно ждать освобождения Херсона.

— Российская группировка заперта. Она не может выйти с южного направления. Мы ее планомерно уничтожаем. Там к нашей артиллерии еще присоединяется и авиация. Да, я согласен, что это не вопрос завтрашнего дня или ближайшей недели. Это намного дольше. Но это не вопрос Нового года или глубокой осени, — заявил Жданов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что правобережная часть Херсонской области фактически утрачена для РФ.