Серпень, 22 в 21:02

Військовий експерт Олег Жданов не погоджується з припущенням, що звільнення Херсона дуже далеко.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання підписника на своєму каналі в YouTube.

За його словами, мости на Херсонщині ЗСУ контролюють. Щодо поромної переправи, наскільки успішно російські загарбники можуть нею перекидати техніку, то військовий експерт вважає, що навряд чи росіяни можуть багато переправити.

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Олег Жданов зазначив, що там налічується угруповання приблизно 600-700 осіб та ще 200 одиниць військової техніки. Тому таку кількість сил і техніки окупанти не можуть швидко перекинути в умовах нічного часу.

Він також зазначив, що від місцевих жителів поки що немає інформації, що поромна переправа працює без кінця і краю.

Жданов також розповів, коли можна чекати на звільнення Херсона.

– Російське угруповання замкнене. Воно не може вийти із південного напрямку. Ми його планомірно винищуємо. Там до нашої артилерії ще приєднується авіація. Так, я згоден, що це не питання завтрашнього дня чи найближчого тижня. Це набагато довше. Але це не питання Нового року чи глибокої осені, — заявив Жданов.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що правобережна частина Херсонської області фактично втрачена для РФ.