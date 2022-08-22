Після завезення великих обсягів пального на ЗАЕС ЗС РФ таємно розміщують там військову техніку – розвідка

Серпень, 22 в 18:50

Після завезення на територію Запорізької атомної електростанції великої кількості автомобільного пального російські військові додатково розмістили на території ЗАЕС значну кількість військової техніки.

Про це повідомило власне джерело Guildhall в українській розвідці.

– 21 серпня російські військові додатково перемістили та заховали на території атомної станції значну кількість військової техніки і надалі, без погодження з окупаційним керівництвом АЕС, військові провели розосередження техніки територією станції, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня, з посиланням на джерело в українській розвідці, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк повідомив, що Збройні сили РФ розмістили по всій території Запорізької атомної електростанції великі обсяги автомобільного палива, що свідчить про підготовку можливої провокації з організацією пожежі.