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Факти / Україна

Після завезення великих обсягів пального на ЗАЕС ЗС РФ таємно розміщують там військову техніку – розвідка

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Після завезення великих обсягів пального на ЗАЕС ЗС РФ таємно розміщують там військову техніку – розвідка

Після завезення на територію Запорізької атомної електростанції великої кількості автомобільного пального російські військові додатково розмістили на території ЗАЕС значну кількість військової техніки.

Про це повідомило власне джерело Guildhall в українській розвідці.

– 21 серпня російські військові додатково перемістили та заховали на території атомної станції значну кількість військової техніки і надалі, без погодження з окупаційним керівництвом АЕС, військові провели розосередження техніки територією станції, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня, з посиланням на джерело в українській розвідці, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк повідомив, що Збройні сили РФ розмістили по всій території Запорізької атомної електростанції великі обсяги автомобільного палива, що свідчить про підготовку можливої провокації з організацією пожежі.

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