Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Независимость возможна, когда есть люди, готовые за нее бороться — Залужный

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Независимость возможна, когда есть люди, готовые за нее бороться — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости.

Он подчеркнул, что независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Поэтому главнокомандующий поблагодарил всех украинских воинов, которые сегодня мужественно защищают Украину от российских захватчиков.

– Те, кто воюют за независимость, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, которая лежит на твоих плечах, – отметил он.

Валерий Залужный добавил, что независимость имеет голос. Он подчеркнул, что это голос предков, которые погибали в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй.

Сейчас смотрят

– Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во время большой войны, — подытожил он.

В этом году День Независимости Украины не такой, как обычно, ведь 24 августа также исполняется ровно полгода с начала объявленной РФ полномасштабной войны

О ключевых событиях, произошедших за шесть месяцев полномасштабного вторжения РФ, – читайте в нашем материале.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка