Август, 24 в 8:52

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости.

Он подчеркнул, что независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Поэтому главнокомандующий поблагодарил всех украинских воинов, которые сегодня мужественно защищают Украину от российских захватчиков.

– Те, кто воюют за независимость, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, которая лежит на твоих плечах, – отметил он.

Валерий Залужный добавил, что независимость имеет голос. Он подчеркнул, что это голос предков, которые погибали в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй.

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– Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во время большой войны, — подытожил он.

В этом году День Независимости Украины не такой, как обычно, ведь 24 августа также исполняется ровно полгода с начала объявленной РФ полномасштабной войны

О ключевых событиях, произошедших за шесть месяцев полномасштабного вторжения РФ, – читайте в нашем материале.