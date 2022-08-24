Серпень, 24 в 8:52

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності.

Він наголосив, що незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Тому головнокомандувач подякував усім українським воїнам, які сьогодні мужньо захищають Україну від російських загарбників.

– Ті, хто воює за незалежність, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах, – зауважив він.

Валерій Залужний додав, що незалежність має голос. Він наголосив, що це голос предків, які гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій.

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– Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни, – підсумував він.

Цьогоріч День Незалежності України не такий, як зазвичай, адже 24 серпня також виповнюється рівно пів року від початку оголошеної РФ повномасштабної війни.

Про ключові події, які сталися за шість місяців повномасштабного вторгнення РФ, – читайте у нашому матеріалі.