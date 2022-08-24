Август, 24 в 6:00

В этом году День Независимости Украины будет не таким, как обычно, ведь 24 августа также исполняется ровно полгода с начала объявленной РФ полномасштабной войны.

Это были шесть месяцев удивительного мужества, выдержки и несокрушимости духа украинцев, удививших весь мир.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас около миллиона человек защищают суверенитет нашего государства в рядах Вооруженных сил и других формирований, противостоящих врагу. Во время войны погибли уже около 9 тыс. украинских военных.

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24 февраля жизнь украинцев безвозвратно разделилась на “до” и “после”. Факты ICTV вспоминают ключевые события, произошедшие за полгода полномасштабного вторжения РФ.

Февраль

24 февраля глава России Владимир Путин объявил Украине войну, окрестив ее “специальной военной операцией” с целью якобы “демилитаризации и денацификации” нашего государства. Масштабное вторжение российских войск началось около четырех часов утра по всей длине общей границы, с территории Беларуси, а также с временно оккупированного Крыма. Войска РФ обстреляли украинские пограничные заставы, нанесли удары с воздуха по десяткам объектов военной инфраструктуры Украины. Колонны живой силы и техники врага пытались продвинуться в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также в сторону Киева.

В тот же день президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения и всеобщей мобилизации, а также бесполетной зоны над Украиной. Наше государство разорвало дипломатические отношения с РФ. Были созданы военные администрации, а официальный Киев потребовал от стран-партнеров закрыть небо над Украиной, чтобы защитить людей от российских бомбардировок.

С 24 февраля граждане Украины начали массово выезжать на Запад страны и за границу. На дорогах образовались пробки, а на границах с соседними странами – огромные очереди, в частности, в Польшу, в которых люди стояли часами. Были назначены десятки эвакуационных поездов, которые вывозили украинцев к западной границе.

24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, а персонал станции фактически был взят в заложники. В российский плен попали 169 военнослужащих Нацгвардии Украины, охранявших ЧАЭС.

В первый день полномасштабной войны российские военные корабли – крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков – атаковали остров Змеиный в Черном море, где находился гарнизон украинских пограничников. Несмотря на превосходящие силы врага, украинские военнослужащие отказались сдаться. Именно тогда прозвучала уже крылатая фраза о “русском корабле” (“Русский военный корабль, иди нах*й”). Она стала лозунгом украинского сопротивления. Сначала сообщалось, что все защитники Змеиного погибли, однако впоследствии выяснилось, что они попали в плен.

С 24 февраля российский десант пытался высадиться на аэродроме в Гостомеле Киевской области (международный грузовой аэропорт Антонов). Оккупанты штурмовали его, происходили ожесточенные бои, однако благодаря мужественной защите украинских военных все попытки штурма были отбиты. 27 февраля стало известно, что российские оккупанты уничтожили на аэродроме в Гостомеле флагман украинской авиации – самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия.

25 февраля произошли первые бои в Киеве и попытка российских диверсантов прорваться в столицу Украины. Они переоделись в форму украинских военных и пытались попасть в центр города, однако были уничтожены на Оболони. В ночь на 26 февраля войска РФ пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины, а также воинскую часть на проспекте Победы. Ожесточенные бои происходили и в Василькове (Киевская область). Через этот город захватчики пытались попасть в Киев, но безуспешно. В Василькове украинские силы противовоздушной обороны сбили Ил-76 с вражеским десантом.

26 февраля Россия подтвердила, что ее цель – уничтожение украинцев: утром войска РФ нанесли ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

В Украине рождается легенда о “призраке Киева” – пилоте, который лишь в первые дни вторжения сбил шесть российских самолетов. Со временем командование Воздушных сил ВСУ сообщит, что это был сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, защищающих украинское небо.

28 февраля состоялись первые переговоры делегации Украины с российской на границе с Беларусью, у реки Припять. Они завершились без результатов.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Киев призвал ЕС рассмотреть ее по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс.

В феврале российские войска захватили города Бердянск и Мелитополь Запорожской области. Оккупанты приближались к Киеву и подошли вплотную ко многим другим городам на юге и юго-востоке Украины (в частности, к Мариуполю и Энергодару).

Март

1 марта российские войска обстреляли Площадь Свободы в центре Харькова, разрушения получило здание Харьковской ОГА, погибли и пострадали мирные люди. Кроме того, оккупанты ударили по телебашне в Киеве (на Дорогожичах) и мемориальному комплексу Бабий Яр, посвященному памяти жертв Холокоста во время Второй мировой войны. В результате авиаудара по телебашне погибли по меньшей мере пять мирных людей.

2 марта Евросоюз отключил от межбанковской системы SWIFT первые семь российских банков. Под запретом оказались также продажи, поставки, передача или экспорт банкнот в евро в РФ. В этот же день Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию с призывом к РФ немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска. Но эта резолюция не дала никакого эффекта.

В первые дни марта происходили бои за Херсон. В конце концов, российским войскам удалось захватить областной центр. Бои продолжались на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову, Сумам, Мариуполю, Николаеву, Энергодару и другим городам. Следует отметить, что Херсон стал проявлением несокрушимости украинцев: несмотря на оккупацию, там неоднократно проходили проукраинские митинги, сопротивление продолжается и сейчас, в городе и области действуют партизаны.

4 марта оккупанты зашли в Энергодар и захватили Запорожскую атомную электростанцию, расположенную рядом с этим населенным пунктом. Город и АЭС все еще находятся под оккупацией. Российские войска периодически обстреливают Запорожскую АЭС, ставя мир перед угрозой новой ядерной катастрофы.

9 марта путинские войска нанесли авиаудар по больнице в Мариуполе, сбросив мощные авиабомбы с самолетов. Потерпело разрушения родильное отделение. В результате авиаудара погибли по меньшей мере три человека, еще 17 получили тяжелые ранения. Одна из рожениц умерла вместе с ребенком. А 16 марта российские военные совершили атаку на Драматический театр в Мариуполе, вероятно, сбросив с самолета-истребителя две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. В помещениях здания находились сотни мирных людей с детьми. Согласно расследованиям, в результате удара могли погибнуть около 600 человек внутри театра и за его пределами. 19 марта оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где на тот момент скрывались около 400 человек.

24 марта в оккупированном Бердянске украинские защитники уничтожили российский десантный корабль Саратов с помощью ракеты Точка-У. Также были повреждены большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск.

24 марта Украина совершила первый обмен пленными с представителем РФ. Из российского плена освободили 10 украинских военных в обмен на 10 российских захватчиков. Кроме того, было объявлено, что домой возвращаются 19 украинских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

29 марта украинская делегация провела переговоры с российской стороной в Стамбуле (Турция) и представила официальные предложения Киева по новой системе гарантий безопасности для Украины. Договоренности в дальнейшем не были реализованы. Тогда же российская сторона объявила, что решила “кардинально сократить” боевые действия в направлении Черниговской и Киевской областей. Такому “жесту доброй воли” РФ предшествовали контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на севере, отвоевание ряда населенных пунктов и угроза оперативного окружения российских войск под Киевом.

30 марта появилась информация, что россияне совершают частичный отвод подразделений с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что РФ проводит перегруппировку своих войск и готовится к наступлению на Востоке Украины. Одним из наибольших достижений марта и полномасштабной войны стала победа ВСУ в битве за Киев и уход российских войск с Севера.

31 марта стало известно об освобождении 11 населенных пунктов в Херсонской области.

Апрель

1 апреля стало известно, что российские оккупационные войска захватили город Изюм Харьковской области. В то же время, украинские военные освободили Бородянку, Ворзель, Бучу и ряд других населенных пунктов в Киевской области. В Запорожской области прошел обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.

2 апреля в Министерстве обороны Украины подтвердили, что вся территория Киевской области освобождена от российских регулярных войск. Тогда же появились первые кадры ужасающих преступлений и зверств российских войск в населенных пунктах региона, в частности, в Буче. Шокирующие кадры замученных и расстрелянных рашистами людей со связанными руками, массовых захоронений всколыхнули мировое сообщество. Захоронения убитых украинцев находили по всей территории Киевской области, которая находилась в оккупации, в частности, в Ирпене и Мотыжине. Только в Буче российские солдаты убили более 450 человек. Захоронения убитых украинцев обнаружены и в других областях – Черниговской, Сумской, Харьковской.

В первые дни апреля украинским военным удалось вытеснить оккупантов из Черниговской и Сумской областей. Ожесточенные бои сместились на Донбасс – в Донецкую и Луганскую области.

8 апреля российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорск (Донецкая область). На тот момент там находились несколько тысяч человек, ожидавших эвакуационные поезда. Вокзал поразила ракета Точка-У. В результате ракетного удара погибли 59 человек, из которых семеро – дети. Еще более 100 граждан получили ранения. Теракт вызвал возмущение в мире, призывы к суду над кремлевским диктатором и его окружением, а также ужесточение санкций против РФ.

8 апреля Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на покупку российского угля и доступ российских судов в порты ЕС. В санкционный список попали более 200 граждан РФ, среди которых дочери Владимира Путина. Санкции были приняты в ответ на зверства, совершенные российскими солдатами в Буче и других населенных пунктах Украины.

13 апреля ВСУ нанесли удар по крейсеру Москва украинскими противокорабельными крылатыми ракетами Нептун. Удар привел к детонированию боеприпасов на флагмане Черноморского флота РФ и пожару. В конце концов, крейсер пошел ко дну при попытках буксировки в оккупированный Севастополь, что стало значительным ударом для агрессора.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

14 апреля Верховная Рада Украины официально признала полномасштабную войну, развязанную РФ, геноцидом украинцев.

26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла стратегическая встреча министров обороны более 40 стран мира. Темой обсуждения была военная поддержка Украины. Участники встречи создали Контактную группу по обороне Украины, которая после этого собиралась еще три раза.

Май

3 мая в Запорожье прибыли украинцы, эвакуированные с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе (Донецкая область). С начала марта люди находились под постоянными обстрелами и бомбардировками войск РФ без нормальной пищи и питьевой воды. В общей сложности удалось эвакуировать 156 мирных людей, среди которых около 20 детей. Впоследствии с завода Азовсталь эвакуировали еще 173 человека.

3 мая враг выпустил по городам и селам Украины 18 ракет. Целями были инфраструктурные объекты, в том числе железнодорожная инфраструктура, в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях. В Генштабе ВСУ подчеркивали, что Россия пытается разрушить логистические пути поставок оружия Украине.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал, что украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях, вытесняя оккупантов.

7 мая российские оккупанты совершили авиаудар по Белогоровке, небольшому селу в Луганской области. Бомба упала прямо на местную школу, где в укрытии прятались около 90 жителей села. Погибли около 60 человек. Кроме того, в ночь на 7 мая войска РФ уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, то есть о долговременной военной поддержке нашего государства, стабильных поставках оружия для противостояния агрессии РФ. Это второй раз в истории, когда Вашингтон одобрил процедуру ленд-лиза (впервые это произошло во время Второй мировой войны).

16 мая началась эвакуация украинских воинов с Азовстали. Защитники Мариуполя более 80 дней удерживали город от полной оккупации. В последние недели тяжелые бои продолжались в окрестностях Азовстали и на самом заводе. Украинские пилоты семь раз прорывались в окруженный рашистами Мариуполь, доставляя необходимую помощь и вывозя тяжелораненых бойцов. В мае военные получили команду “сохранить собственные жизни”, после чего началась операция по их эвакуации. Их вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области. Речь идет о более чем 2,5 тыс. украинских защитников.

Июнь

1 июня Белый дом подтвердил передачу Украине первых РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи. Об их прибытии в наше государство стало известно 23 июня. На сегодняшний день общее количество этих установок, предоставленных США, возросло до 16 единиц. Системы HIMARS полностью изменили ситуацию на поле боя, позволили остановить наступательные действия российских войск. ВСУ наносят из них удары по командным центрам и складам боеприпасов врага.

3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций против России, в который вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT (в том числе Сбербанка), приостановка вещания российских государственных телеканалов. Кроме того, были введены персональные санкции против жены и детей спикера Кремля Дмитрия Пескова, любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой, российских военнослужащих и других лиц.

В начале июня Украина впервые провела с российской стороной обмен телами погибших военнослужащих в формате “160 на 160”. Оккупанты, в частности, отдали тела защитников Азовстали. В целом Украина получила тела 220 защитников Мариуполя.

16 июня состоялся визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев (Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса). Они побывали в Киевской области и увидели военные преступления, совершенные Россией. Четыре лидера высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

17 июня в акватории Черного моря Военно-морские силы ВСУ поразили очередной буксир Черноморского флота РФ Василий Бех с ЗРК ТОР на борту.

23 июня в Брюсселе 27 стран-членов Европейского Союза официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Наше государство еще должно выполнить “домашнее задание”, чтобы стать полноправным членом Евросоюза.

24 июня стало известно о выводе украинских войск из Северодонецка (Луганская область) на новые позиции.

Днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу, выпустив с территории РФ две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 большой дальности. Под обстрел попал ТЦ Амстор, погибли более 20 человек.

29 июня состоялся самый большой обмен пленными. Из 144 освобожденных украинских воинов – 95 защитников Азовстали. Большинство вернувшихся домой защитников были тяжело ранены.

30 июня стало известно об освобождении острова Змеиный. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что российские оккупанты сбежали с него под натиском нашей артиллерии и воздушных ударов. За время пребывания на Змеином российские войска потеряли на острове и в окрестных водах техники более чем на $915 млн.

Июль

1 июля россияне выпустили по курортной Сергеевке (Одесская область) ракеты типа Х-22 из стратегической авиации. Одна из них попала в жилой дом, еще две в базу отдыха. В результате 21 человек погиб, среди них 12-летний мальчик, еще 39 получили ранения разной степени тяжести.

В начале июля стало известно, что украинские воины отошли из Лисичанска на новые позиции. Однако войскам РФ так и не удалось выйти на административные границы Луганской области.

14 июля войска РФ нанесли ракетный удар по центру Винницы. Враг попал по парковке вблизи Дома быта Юбилейный. Вследствие этого дотла сгорел медицинский диагностический центр Нейромед, расположенный на первом этаже Юбилейного, десятки автомобилей. Также значительные разрушения получил Дом офицеров, расположенный на той же площади. В результате удара погибли по меньшей мере 28 человек. Среди погибших есть трое детей: четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл.

15 июля стало известно, что Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270 MLRS.

22 июля Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

В ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область). Погибли, в частности, бойцы полка Азов. Президент Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших. По предварительной информации от международных экспертов, во время теракта оккупанты применили термобарическое оружие.

31 июля оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Николаева ракетами из С-300. Это был мощнейший обстрел со времени полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Были разрушены жилые дома, гостиница, спортивный комплекс, учебные заведения и СТО. В ходе обстрела трагически погиб президент аграрной компании Нибулон Алексей Вадатурский и его супруга.

Август

1 августа заработал морской зерновой коридор из портов Украины для экспорта агропродукции, в том числе зерна. Тогда из порта Одессы вышло первое грузовое судно RAZONI с украинским продовольствием. В то же время, 6 августа впервые с начала полномасштабной войны в Украину прибыло судно под загрузку (балкер FULMAR S).

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый поезд прибыл в Кропивницкий, им удалось вывезти женщин, детей, пожилых людей. Граждан решили вывозить в безопасные районы 13 областей. Среди причин эвакуации – приближение отопительного сезона, поскольку в Донецкой области нет газоснабжения.

5 августа российские войска в Энергодаре дважды открывали огонь по Запорожской АЭС. Было зафиксировано попадание непосредственно возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. В последующие дни провокации продолжились. На Западе уже предупредили, что умышленная авария, спровоцированная россиянами на ЗАЭС, станет основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В августе РФ активно перебрасывает войска с Востока на Юг Украины, ожидая контрнаступления украинских Вооруженных сил. 6 августа в британской разведке сообщили, что полномасштабная война входит в новую фазу, во время которой тяжелейшие бои будут происходить именно на Юге. Украинские военные держат под огневым контролем все мосты в Херсонской области и продолжают разрушать логистику врага. По оценкам экспертов, правобережная часть области фактически потеряна для РФ.

6 августа президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил, что украинские военные уже освободили от оккупантов 1 060 населенных пунктов. Абсолютное большинство из них требует значительного восстановления и разминирования.

Август стал месяцем начала “хлопкового сезона” (серии взрывов) на территории временно оккупированного Крыма. Впервые взрывы прогремели 9 августа, когда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса на военном аэродроме в Новофедоровке. Есть информация об уничтожении не менее девяти вражеских самолетов. 16 августа прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова. После этого очереди на выезд из Крыма через Керченский мост побили рекорд, а оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в РФ. 18 августа мощные взрывы прогремели на военном аэродроме Бельбек. “Хлопки” в Крыму в последнее время происходят почти каждый день.

11 августа Сейм Латвии принял заявление, которым признал Россию страной-спонсором терроризма. Ранее то же сделал Сейм Литвы.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, на 90 дней продлена общая мобилизация.

17 августа Россия ударила ракетами из Ту-22 по базе отдыха в Затоке (Одесская область). Ранения получили по меньшей мере четыре человека. В тот же день оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, десятки ранены.

22 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в полномасштабной войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских военных. До этого момента общие потери в ВСУ не озвучивались.

22 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила около 3,5 тыс. ракет по территории Украины с начала полномасштабного вторжения.

23 августа в формате онлайн состоялся второй саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители около 60 стран и международных организаций.

Ожесточенное сопротивление украинцев военной агрессии РФ продолжается. Как неоднократно подчеркивали представители украинской власти, цель Украины в войне – освобождение всех оккупированных территорий в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.