Серпень, 24 в 14:31

День Незалежності України – це найважливіший день в історії нашої країни. Адже за це свято Україна платить великою кількістю людської крові й життям своїх громадян.

Тому сьогодні не можна втратити шанс захистити нашу незалежність. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він побажав усім поколінням українців святкувати цей день розуміючи, яку ціну за нього доводиться платити.

– У 1991 році, коли було проголошено незалежність України, ми зрозуміли, що це новий черговий етап в історії державності, доба Радянського Союзу завершена, і ми сьогодні отримаємо нові паспорти, нову валюту, нове життя. Було зрозуміло, що нам потрібно буде доводити нашим сусідам, що утворилася держава Україна, – розповів він.

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Також Олексій Резніков побажав усім українцям вірити в перемогу України. Він переконаний, що наша країна здолає окупантів, а сама Росія розвалиться на окремі державні утворення.