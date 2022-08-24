Серпень, 24 в 3:14

У Раді безпеки ООН закликали Російську Федерацію вивести своїх військовослужбовців та техніку із Запорізької АЕС, замість того, щоб вкотре скликати Радбез.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки 23 серпня.

– Я б хотів, щоб ми тут зібрались, щоб почути від Росії слова про те, що вона демілітаризує ЗАЕС, виводить свої війська і передає АЕС владі України. Замість цього ми протягом години слухали фіктивні заяви. Держава-терорист має припинити гратись з міжнародною спільнотою. Вчергове ми маємо збиратись на Радбез, щоб обговорити російські провокації, російський терор на Запорізькій АЕС, – сказав він.

Він додав, що ситуація на ЗАЕС явно показує, що ядерну загрозу на цій станції ліквідує виведення озброєння та повернення станції під контроль України.

Зараз дивляться

Кислиця закликала МАГАТЕ розглянути можливість розміщення на атомній станції своїх представників на постійно основі, щоб ті змогли оцінити реальну ситуацію, а не “російську театральну постанову”. Він також заявив, що таким чином на РФ буде покладатись відповідальність за безпеку представників МАГАТЕ.

– Росія перетворює питання ядерної безпеки на об’єкті в фарс, в цирк. Росія применшує значення створених нею загроз і відвертає увагу від питань демілітаризації та деокупації станції. Уся міжнародна спільнота потребує цього вже майже пів року, але Росія удає, що не чує цього, – сказав постпред України в ООН.

Він наголосив, що за умови розміщення представників місії МАГАТЕ чи ООН на ЗАЕС одразу будуть зафіксовані порушення з боку Росії, тому Кремль намагається уникнути відповідальності.

Додамо, що під час засідання Радбезу представники низки країн підтримали заклик до Росії утворити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, що дозволить МАГАТЕ провести об’єктивну оцінку навколо станції.

Своєю чергою постпред Росії при ООН Василь Небензя сказав, що створення демілітаризованої зони є “безвідповідальним рішенням”.

Напередодні Росія терміново скликала РБ ООН на 23 серпня, називаючи причину про начебто обстріли Запорізької АЕС з боку України. Українське представництво при Організації заявляло, що такі дії РФ є черговою спробою використати інструментарій Радбезу, щоб інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня і звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які насправді регулярно здійснює сама.

Джерело: UN Web