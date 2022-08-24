За полгода войны Россия потеряла военной техники более чем на $16 млрд

Август, 24 в 17:15

Россия за полгода войны потеряла почти 2 тыс. танков, 234 самолета и 15 кораблей, на общую сумму почти в $16,6 млрд. Такие данные приводит издание Forbes.

Начиная с 24 февраля, российская армия потеряла 12 142 единицы техники на $16,56 млрд. Отмечается, что во время подсчета не была учтена стоимость ракет, которыми российская армия била по территории Украины.

Наибольшей потерей оккупантов стало потопление флагмана Черноморского флота – ракетного крейсера Москва. Его стоимость определялась в $750 млн. Украинские военные потопили корабль РФ в апреле этого года.

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На острове Змеиный, который украинской армии удалось освободить, и в окрестных водах была уничтожена российская техника на $165 млн. Военным удалось уничтожить восемь зенитных комплексов типов Тор, Панцирь и Стрела.

Наибольшие потери российской армии за единицу:

ракетный крейсер Москва – $750 млн;

самолет Ил-76 – $86 млн;

десантный корабль Саратов – $75 млн;

самолет Су-30СМ – $50 млн;

самолет Су-34 – $40 млн;

самолет Ил-22ПП – $30 млн;

ЗРК Тор-М2 – $25 млн;

судно Василий Бех – $21 млн;

ОТРК Искандер – $21 млн.

В августе на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму было уничтожено девять российских военных самолетов. Это считается величайшей потерей авиации России со времен Второй мировой войны.

В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на $5,3 млрд – это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

А вот больше всего потерь армия России понесла в первую неделю вторжения. Тогда ВСУ уничтожили технику врага на $2,2 млрд. Среди общих потерь в технике преобладают уничтоженные самолеты. В дальнейшем по списку идут танки, бронированные боевые машины, вертолеты и системы ПВО.