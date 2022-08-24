За пів року війни Росія втратила військової техніки на понад $16 млрд

Серпень, 24 в 17:15

Росія за пів року війни втратила майже 2 тис. танків, 234 літаки та 15 кораблів, на загальну суму у майже $16,6 млрд. Такі дані наводить видання Forbes.

Починаючи з 24 лютого російська армія втратила 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд. Зазначається, що під час підрахунку не була врахована вартість ракет, якими російська армія била по території України.

Найбільшою втратою окупантів стало потоплення флагмана Чорноморського флоту – ракетного крейсера Москва. Його вартість визначалась у $750 млн. Українські військові потопили корабель РФ у квітні цього року.

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На острові Зміїний, який українській армії вдалося звільнити, та у навколишніх водах було знищено російської техніки на $165 млн. Військовим вдалося знищити вісім зенітних комплексів типів Тор, Панцир та Стріла.

Найбільші втрати російської армії за одиницю:

ракетний крейсер Москва – $750 млн;

літак Іл-76 – $86 млн;

десантний корабель Саратов – $75 млн;

літак Су-30СМ – $50 млн;

літак Су-34 – $40 млн;

літак Іл-22ПП – $30 млн;

ЗРК Тор-М2 – $25 млн;

судно Василь Бех – $21 млн;

ОТРК Іскандер – $21 млн.

У серпні на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму було знищено дев’ять російських військових літаків. Це вважається найбільшою втратою авіації Росії з часів Другої світової війни.

Загалом Росія втратила 234 літаки на $5,3 млрд – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

А ось найбільше втрат армія Росії зазнала у перший тиждень вторгнення. Тоді ЗСУ знищили техніку ворога на $2,2 млрд. Серед загальних втрат у техніці переважають знищені літаки. Надалі за списком йдуть танки, броньовані бойові машини, гелікоптери та системи ППО.