ВСУ заставили оккупантов бежать на трех направлениях – Генштаб
На 182-е сутки полномасштабной войны у российских оккупантов провалились и попытки наступления, и разведки.
Так, украинские военные нанесли захватчикам огневое поражение и заставили их бежать после разведки возле Богородичного на Славянском направлении.
Вражескую артиллерию россияне применили недалеко от Краснополья и Мазановки.
Провалились у оккупантов наступательные бои в сторону Бахмутского и Кодемы на Бахмутском направлении.
Обстреляла армия РФ районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка.
Артиллерию разных типов российские войска привлекали у Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного, авиацию – для ударов неподалеку от Невельского на Авдеевском направлении.
Однако наступательные бои в сторону Песков и Невельского для российских захватчиков успехом не увенчались.
24 августа 31-я годовщина независимости совпала с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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