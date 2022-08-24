Август, 24 в 8:27

На 182-е сутки полномасштабной войны у российских оккупантов провалились и попытки наступления, и разведки.

Так, украинские военные нанесли захватчикам огневое поражение и заставили их бежать после разведки возле Богородичного на Славянском направлении.

Вражескую артиллерию россияне применили недалеко от Краснополья и Мазановки.

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Провалились у оккупантов наступательные бои в сторону Бахмутского и Кодемы на Бахмутском направлении.

Обстреляла армия РФ районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка.

Артиллерию разных типов российские войска привлекали у Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного, авиацию – для ударов неподалеку от Невельского на Авдеевском направлении.

Однако наступательные бои в сторону Песков и Невельского для российских захватчиков успехом не увенчались.

24 августа 31-я годовщина независимости совпала с шестью месяцами полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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