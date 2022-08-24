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Факти / Україна

ЗСУ змусили окупантів тікати на трьох напрямках – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ змусили окупантів тікати на трьох напрямках – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На 182-гу добу повномасштабної війни у російських окупантів провалились і спроби наступу, і розвідки.

Так, українські військові завдали загарбникам вогневого ураження та змусили їх тікати після розвідки біля Богородичного на Слов’янському напрямку.

Ворожу артилерію росіяни застосували неподалік Краснопілля та Мазанівки.

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Провалились у окупантів наступальні бої в бік Бахмутського та Кодеми на Бахмутському напрямку.

Обстріляла армія РФ райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка.

Артилерію різних типів російські війська залучали біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного, авіацію – для ударів неподалік Невельського на Авдіївському напрямку.

Натомість наступальні бої у бік Пісків та Невельського для російських загарбників успіхом не увінчались.

Карта бойових дій довкола Донецька 23 серпня 2022

ISW

24 серпня 31-ша річниця незалежності співпала із шістьма місяцями повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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