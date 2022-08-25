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Факты / Украина

Пентагон уточнил, что начнет поставки оружия из нового пакета помощи в ближайшие месяцы

Илья Нежигай, редактор ленты
Пентагон
Фото: Dreamstime

Процесс передачи оружия Украине со стороны Соединенных Штатов в рамках нового пакета военной помощи начнется в ближайшие несколько месяцев.

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на брифинге в Пентагоне.

По его словам, поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев, а все вооружения Украина сможет получить через несколько лет.

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Колин Каль также рассказал, что техника из нового пакета помощи для Украины должна обеспечить “формирование мощных украинских сил будущего на фоне российской агрессии”, а не для того, чтобы применять сейчас против России.

— Этот пакет помощи является еще одним доказательством того, насколько Россия просчиталась, – добавил он на брифинге.

Напомним, в День Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для Украины на $2,98 млрд.

Впоследствии в Пентагоне сообщили, что войдет в пакет оборонной помощи:

  • шесть зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами,
  • дополнительные артиллерийские боеприпасы,
  • до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций,
  • американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle,
  • беспилотные авиационные системы VAMPIRE,
  • ракетные системы с лазерной наводкой,
  • оплата обслуживания и обучения.
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